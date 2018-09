Tunisie: Création, partage et ouverture

«Nous voulons créer un espace de débat et d'échange d'idées, et une alternative culturelle aux cafés traditionnels pour jeunes et moins jeunes», nous explique l'initiateur du projet, Lotfi Chakroun.

Géré par Meriem Chouk, Regards croisés œuvre à initier progressivement des rendez-vous culturels et de réflexion. «Nous désirons voir les jeunes arpenter les chemins de la connaissance dans l'ouverture et l'illumination. Nous allons initier des rencontres entre eux et des retraités de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale pour les guider, et leur présenter des professionnels qui leurs parleront de leurs métiers», déclare Meriem Chouk, qui ajoute dans le texte de présentation de l'espace : «La confrontation de points de vue est favorisée car elle est source d'enrichissement mutuel et est l'une de nos valeurs de base».

Le projet est encore en phase de lancement mais les ateliers ont déjà démarré, en peinture, yoga, théâtre, calligraphie arabe ou encore art thérapie. La programmation culturelle favorisera les jeunes créateurs avec des projections de films d'amateurs ou d'écoles de cinéma et des expositions de peinture de sculpture ou de photographie pour révéler les jeunes talents. Une exposition photographique est d'ailleurs en préparation à Regards croisés. Un lieu à suivre.