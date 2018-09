Tunisie: Chikhaoui devrait patienter

Cependant, ce dernier est toujours dans l'attente d'une prestation-repère de la part des protégés de Chiheb Ellili qui n'ont toujours pas été mis à rude épreuve que ce soit sur le plan du championnat national ou en Ligue des champions.

De ce fait, l'opposition de ce soir face au rival historique, l'EST, constitue une épreuve de vérité de grande envergure pour les coéquipiers de Ben Amor, fortement déterminés à faire valoir l'étendue de leur potentiel et leur forme du moment. De plus,ils semblent ne pas se fier à la mauvaise posture que vivent actuellement les «Sang et Or» qui profiteront de la confrontation de ce soir pour se remettre en selle et récupérer l'adhésion de leur public mécontent voire indigné par les piètres performances des protégés de B. Yahia de plus en plus sur la sellette et dont le maintien à la tête de l'EST est étroitement tributaire justement de l'issue de la double confrontation face au club sahélien.

Gagner la bataille de la ligne médiane

Il est clair que le volet psychologique a été l'un des vecteurs essentiels sur lequel le staff technique et l'encadrement administratif ont beaucoup misé pour densifier le capital-confiance des joueurs conscients que ce quart de finale africain face à l'EST constitue un premier tournant de l'exercice 2018-2019 aux répercussions notables sur la suite du parcours de l'équipe, toutes compétitions confondues. D'ailleurs, à juste titre, le président du club a été particulièrement proche de ses joueurs en multipliant les discussions et les réunions avec ces derniers. Toujours dans cette connotation mentale,nous avons appris que Dr Ridha Charfeddine a pris l'initiative d'inviter une idole incontestée connue pour son attachement aux couleurs du club et son empreinte justement lors des confrontations entre les deux équipes; à savoir l'ex-attaquant algérien Baghdad Bounedjeh qui sera présent ce soir à Radès.

Sur le plan foncièrement technico-tactique, le staff technique de l'Etoile a exhorté ses joueurs à la prépondérance de gagner la bataille du milieu du terrain qui reste la clé de coûte de l'opposition de ce soir. A cet effet, l'accent a été mis sur le rétrécissement des espaces et sur la récupération solidaire du ballon, d'où la possibilité d'opérer avec un trio défensif, à savoir B. Amor en tant que relayeur et négociateur des 2es balles, Aouadhi dans le rôle de sentinelle et Trabelsi dans le rôle de balayeur d'espace et de porteur d'eau.

En outre, l'encadrement technique étoilé a beaucoup misé sur les séquences des balles arrêtées qui pourront débloquer la situation à n'importe quel moment et où notamment les Belarbi, Jemal, Bédoui et Aouadhi ont été soumis à des séances spécifiques.

Volet effectif, le coach de l'Etoile pourra compter sur la quasi-totalité de son groupe à l'exception du tant attendu Yassine Chikhaoui qui a repris certes les entraînements avec ses coéquipiers après sa blessure à la cheville qui n'est plus qu'un mauvais souvenir,mais il sera ménagé pour l'opposition de ce soir afin qu'il puisse récupérer la plénitude de ses moyens en prévision de la seconde manche à Sousse où il foulera la pelouse du stade olympique après 12 ans d'absence.

Une chose est certaine,les Etoilés disputeront ce soir une véritable épreuve de vérité où Chiheb Ellili et ses joueurs seront minutieusement jugés et jaugés par un public de l'Etoile aux ambitions certaines pour ce nouvel exercice 2018-2019, notamment en Ligue des champions.