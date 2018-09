Tunisie: L'espoir renaît

Le coach Walid Chettaoui, qui a été à deux doigts --il faut le dire-- de partir, ne peut que se frotter les mains pour cette perche de salut tendue à la toute dernière minute avant la clôture du mercato qui lui offre une belle occasion de continuer sa mission dans la sérénité après les deux semaines tumultueuses, voire orageuses qu'il a vécues avec ses protégés.

Le comité directeur provisoire a réussi, après une réunion avec les responsables de l'ES Métlaoui et l'arbitrage de la FTF à trouver un compromis pour la qualification au profit de la «Stayda» des deux ex-joueurs de l'équipe du Bassin minier que sont l'arrière droit Mourad Zahou et l'attaquant Jilani Abdessalem. Qualification demeurée en suspens après le veto opposé par les dirigeants de l'ESM, arguant que les «deux joueurs en question étaient encore sous contrat avec eux jusqu'au 30 juin 2019». Après cet accord, Mourad Zahou et Jilani Abdessalem effectueront donc leur baptême du feu avec le SG cet après-midi face aux «rouge et Blanc». Il en sera de même pour l'ex-«Sang et Or», le Béninois Ramseddine Chawna, qui sera aligné probablement d'entrée de jeu pour ce match capital pour les Gabésiens afin de retrouver le moral et amorcer une courbe ascendante.

L'autre nouveauté qui rassure, c'est l'engagement in extremis du valeureux attaquant Seïfeddine Jaziri après intervention de l'inamovible président d'honneur du club, Ayachi Ajroudi. Ces nouveautés apporteront, à coup sûr, à la formation de Walid Chettaoui un équilibre, une force et une dose de confiance qui lui ont cruellement manqué lors des deux premières journées. Cela ne peut être qu'un signe rassurant et réconfortant avant cette dure empoignade contre le CA. Même si les fans «vert et blanc» préfèrent eux être prudents et ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.