Tunisie: Enchaîner et prendre son envol

Au CA, comme nulle part ailleurs, c'est dans l'ADN d'y croire jusqu'au bout. De croire en une réussite à terme et en une saison couronnée de succès (comme la saison dernière où le club de Bab Jedid est revenu de loin). Ne rien lâcher et maintenir la pression sur la Stayda 90' durant.

Si le CA joue sur sa valeur réelle, il pourrait récolter les trois points, quoique le SG ait bien l'intention de piéger les Clubistes. L'envie, la détermination et le panache. Des ingrédients indispensables quand on estime pouvoir enfiler les habits de conquérant. Oui, parfois, le mental peut déplacer des montagnes.

Gagner en automatismes

Volet noyau de joueurs maintenant. Au-delà de quelques individualités qui peuvent tirer l'équipe vers le haut, c'est vraiment la notion de groupe qui est à saluer comme aperçu récemment à l'entraînement. Un groupe composé de jeunes éléments entourés de quelques vieux briscards à l'instar de Zouheïr Dhaouadi.

Une équipe appelée à mouiller le maillot et surtout à ne pas douter même si elle évoluera dans un stade tout acquis à la cause des Gabésiens. Il faudra donc s'armer d'humilité et de solidarité pour tirer son épingle du jeu. A cet effet, le groupe semble assez soudé pour faire le job comme on dit. Aux Jaziri, Hammami, Abdi, Belkhiter, Ayadi, Khelil, Chamakhi, Haddad et le détonateur Oussama Darragi de trouver les ressources nécessaires pour s'imposer loin de ses bases. Et pour rester sur Darragi, source d'inspiration du onze en place depuis peu, s'il affiche la même constance et la même détermination, son jeu pourrait déteindre sur toute l'équipe. Face à une formation gabésienne encore embryonnaire, le CA ne s'avance ni en victime expiatoire, ni en conquérant. Il ne doit pas non plus se faire une montagne de cette équipe de la Stayda au style tactique bien défini.

Le plan de jeu ne devrait donc pas changer. Riga prendra les même avec peut-être une nuance devant où Khefifi pourrait être lancé en cours de jeu sachant qu'il revient de blessure. C'est donc avec un schéma bien en place et certaines alternatives crédibles que le CA croisera le fer avec le SG.

Viendra par la suite le temps de gagner en maturité et surtout en automatismes. Capable de peser d'entrée sur son vis-à-vis ou d'attendre le meilleur moment pour crucifier son adversaire, ce CA a la variété tactique pour tenir un résultat. La vérité du terrain nous en apprendra davantage dès aujourd'hui.