Tunisie: Oser pour gagner

Aussi, a-t-on constaté que Saâd Bguir, le play-maker des «Sang et Or», a accaparé tout… Plus »

Son apport dans la récupération et sa complémentarité avec Ben Amor sont un atout. L'Etoile paraît équilibrée dans ses lignes, si l'on ajoute la présence du capitaine Ammar Jmal et de l'international Rami Bédoui dans l'axe central. Revenons à l'entrejeu où la présence de Iheb Msakni est indispensable aux côtés de Belarbi, tant la lucidité de ce joueur est indéniable. En attaque, Chermiti tient la corde avec Brigui qui évoluera sur le flanc gauche de l'attaque et sera le cinquième milieu de terrain en phase de récupération. L'Egyptien Maraï fera banquette et pourrait être utilisé en cours de match. L'essentiel pour l'Etoile est de sortir indemne ce soir du chaudron de Radès en attendant le match retour.

Les Etoilés doivent savoir également que l'Espérance de Tunis peut rebondir à tout moment. C'est un critère à prendre en considération pour éviter tout excès de confiance. Sur le terrain, la bande à Chiheb Ellili doit s'attendre à une véritable bataille où la loi du plus fort permettra au meilleur de gagner. Dans cette logique, il serait vraiment absurde de voir le coach faire appliquer à ses troupes une prudence excessive. Au contraire, l'Etoile a des atouts en main pour faire basculer la donne. Pour peu que Chermiti et compagnie fassent preuve d'efficacité devant les buts adverses. Aujourd'hui, l'équipe dispose d'un joueur capable d'adresser la dernière passe, en l'occurrence Firas Belarbi. L'Etoile devrait savoir tirer profit de ce joueur qui est un bon technicien mais également un excellent tireur de balles arrêtées. C'est sur ce point que le coach étoilé devrait insister pour que son équipe essaye de faire la différence. Ne dit-on pas qu'il faut battre l'adversaire avec ses propres armes?

