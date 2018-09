Tunisie: En ordre de marche...

Aussi, a-t-on constaté que Saâd Bguir, le play-maker des «Sang et Or», a accaparé tout l'intérêt de son coach durant les dernières séances d'entraînement. Ce joueur sera devant une occasion en or pour chasser le doute autour de lui en raison de son «énigmatique» irrégularité. Son équipe aura besoin, plus que jamais auparavant, de ses passes judicieuses et de la bonne exécution de ses balles arrêtées, une des armes fatales de l'Espérance.

Aux côtés de Bguir, Yassine Khenissi, Youssef Blaïli et Anice Badri sont, eux aussi, appelés à s'exprimer avec éloquence pour pouvoir atténuer la colère des supporters et concrétiser leur rêve de passer ce tour et d'atteindre les demi-finales.

Défense : vers une meilleure prestation

Seulement, la titularisation de Saâd Bguir va s'effectuer aux dépens d'un des joueurs intouchables de l'équipe.

Ce sera ou bien Ghaïlane Chaâlali ou même le titulaire en puissance Fusseini Coulibaly. Et du coup, on aura un milieu de terrain composé de Franck Kom, Coulibaly (ou Chaâlali), Bguir (ou Chaâlali) et Anice Badri. Mais dans tous les cas de figure et quels que soient les joueurs à aligner, l'Espérance peut s'enorgueillir de posséder l'un des meilleurs milieux de terrain en Afrique.

Que reste-t-il alors pour que Ben Yahia et les supporters de l'Espérance soient confiants dans ce bras de fer des plus risqués? La défense. En effet, ce compartiment rend la vie difficile à tous les fans «sang et or» qui voient en lui le talon d'Achille de l'équipe.

Aujourd'hui, tout porte à croire que les difficultés rencontrées jusque-là dans ce compartiment vont certainement disparaître quasi totalement, voire entièrement.

C'est qu'avec le retour d'Iheb Mbarki comme arrière droit et la forme réconfortante affichée par le latéral gauche Aymen Ben Mohmed, on peut dire que le gros du problème de la défense est bel et bien résolu. Au niveau de l'axe, Khalil Chammam, le capitaine de l'équipe, affiche une forme très rassurante aux entraînements. Le seul hic qui se présente à Ben Yahia c'est le nom de l'accompagnateur de Khalil Chammam en tant que deuxième axial. Qui de Chamseddine Dhaouadi, Mohamed Ali Yaâcoubi ou encore Aymen Mahmoud bénéficiera de la confiance du timonier «sang et or» pour cette confrontation à haut risque? On le saura tout à l'heure, bien que l'on pencherait fort probablement pour l'expérience, c'est-à-dire pour Chamseddine Dhaouadi.