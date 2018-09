Maroc: Signature d'un protocole de coopération entre la CCIS de la région de Dakhla-Oued Eddahab et la Chambre de commerce de Konya

Un protocole de coopération a été signé récemment entre la Chambre de commerce, d'industrie et des services de la région Dakhla-Oued Eddahab et la Chambre de commerce de Konya (sud-ouest de la Turquie), en vue de développer leurs relations de partenariat.

Le protocole de coopération signé par le président de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de la région Dakhla Oued Eddahab, M. Mohamed El Battah et le secrétaire général de la Chambre de commerce de Konya, Mustafa Odemis, vise à renforcer la coopération et la coordination entre les deux Chambres de commerce notamment dans les domaines économique et commercial.

Le protocole prévoit également la coordination entre les deux Chambres pour leur participation aux séminaires, salons et manifestations économiques organisés aux niveaux local et national, le partage d'informations et de connaissances économiques et l'organisation de missions économiques entre les deux pays pour s'informer des opportunités d'investissement et faciliter le contact entre hommes d'affaires, rapporte la MAP.

Dans une déclaration à l'agence MAP, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de la région Dakhla-Oued Eddahab, a indiqué que la signature de ce protocole de coopération s'inscrit dans le cadre des relations de coopération entre les deux Chambres de commerce, mettant en avant leurs multiples points de similitude, en particulier leurs activités dans les domaines de l'agriculture, du tourisme et du commerce.

M. El Battah a ajouté que les responsables de la région de Konya ont à cette occasion exposé aux membres de la délégation marocaine le potentiel et les opportunités d'investissement offertes par cette région.

Pour sa part, Mme Nezha Sahel, chargée de la communication à l'ambassade du Maroc à Ankara, a indiqué que la cérémonie de signature du protocole de coopération a été marquée par un exposé sur les multiples atouts et opportunités d'investissement offertes par la région Dakhla-Oued Eddahab, ainsi que les importants chantiers économiques menés sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

L'accent a été mis également sur les avancées et progrès réalisés dans la région au niveau social et de développement économique en particulier les projets d'aquaculture ainsi que dans les domaines de la pêche, de l'agriculture et des sports nautiques.