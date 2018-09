Algérie: Intempéries à Tébessa - Guitouni instruit ses services à se mobiliser fortement

Alger — Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a instruit jeudi dernier suite aux dernières intempéries qu'a connues la wilaya de Tébessa, tous ses services de se mobiliser "fortement" et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour réparer les dommages causés aux réseaux électriques et rétablir l'alimentation en énergie dans les "plus brefs délais", a indiqué vendredi le ministère de l'Energie dans un communiqué.

Le ministre a notamment insisté sur l'alimentation en énergie, au plus vite, des clients sensibles qui en ont un besoin vital comme les hôpitaux, les maternités et autres services sanitaires de même que les stations de pompage et de traitement des eaux, a ajouté la même source.

M. Guitouni a instruit également ses services d'actionner les cellules de crise et de mettre en œuvre des mesures exceptionnelles pour approvisionner la wilaya de Tébessa en énergie et venir en aide aux sinistrés, et ce, en coordination avec les autorités locales, a précisé le communiqué.