Algérie: Intempéries - Les usagers de la route appelés à faire preuve de vigilance et de prudence

Des recommandations et conseils sont ainsi prodigués aux usagers de la route à l'effet notamment de réduire la vitesse de manière à pouvoir maintenir sous contrôle leur véhicule, respecter la distance de sécurité et de s'assurer du système de freinage et d'éclairage de l'automobile.

Dans ce cadre, la DGSN appelle les usages de la route à faire preuve de vigilance au volant et au respect du code de la route et de la vitesse limitée, outre le contrôle technique périodique des véhicules.

Les services de Sûreté nationale ont donné une série de recommandations pour réduire les accidents de la route causés par les intempéries, appelant les usagers de la route, notamment les conducteurs de camions et de motos, à faire preuve de vigilance et de prudence pendant la conduite sous les premières goutes de pluies tombées en début d'automne.

