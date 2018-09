Algérie: Lancement "prochainement" d'une étude de protection de la ville de Tébessa contre les inondations

Tebessa — Une étude de protection de la ville de Tébessa contre les catastrophes naturelles, les inondations notamment, sera "prochainement" lancée, a révélé vendredi l'inspecteur général auprès du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Abderrahmane Sidini.

"Les autorités locales œuvreront à préparer et transmettre aux autorités centrales une étude technique du projet de protection de la ville de Tébessa, en vue d'en débloquer le financement nécessaire" a précisé M. Sidini qui préside la commission interministérielle, dépêchée par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, afin de s'enquérir des dégâts engendrés par les inondations survenues mercredi soir à Tébessa.

En réponse aux questions des journalistes, le même responsable a indiqué que la wilaya de Tébessa "n'a pas bénéficié de financement pour la réalisation de tel projet", notant que les différentes opérations réalisées concernaient le nettoyage et l'assainissement des cours d'eau et leur entretien.

Il a dans ce contexte estimé que ces opérations "ne suffisaient pas à protéger la ville qui comprend un certain nombre d'oueds" citant oued Naques, Zaârour et Rafana.

Vendredi, la commission interministérielle du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l' Aménagement du territoire, composée de deux inspecteurs généraux des ministères de l'Intérieur et des Ressources en eau, du directeur général du ministère des Travaux publics et des Transports, s'est rendue, avec les autorités locales, dans plusieurs quartiers la ville de Tébessa pour constater et évaluer les dégâts engendrés par les intempéries et recenser les "points noirs" pour établir des rapports et dégager les fonds nécessaires à la réhabilitation et le réaménagement.

De son côté, l'inspecteur général du ministère des Ressources en eau, Slimane Zenagui, a indiqué que l'approbation initiale pour la mise en œuvre de ce projet a été obtenue, soulignant que les fonds nécessaires seront mobilisés dans "les meilleurs délais".

S'adressant aux citoyens, le wali de Tébessa, Attallah Moulati, a appelé à faire preuve de patience et de calme, et à aider les autorités locales à surmonter cette "situation exceptionnelle", attestant que des travaux sont actuellement en cours pour rouvrir les axes routiers afin de faciliter la circulation et recenser les dégâts enregistrés au niveau des logements et des bâtiments.

Des pluies torrentielles (50 mm en une heure), accompagnées de grêle, se sont abattues mercredi soir sur la ville de Tébessa et ont engendré des inondations dans plusieurs quartiers de la ville, causées par la montée des eaux du oued Naques.

Ces intempéries ont engendré la mort d'un enfant (5 ans) et causé des blessures à 18 autres personnes en sus des dégâts enregistrés sur les véhicules emportés par la crue et des dommages sur les réseaux routiers, les immeubles et les édifices publics.

Les autorités locales ont mobilisé de suite les moyens matériels et humains pour secourir les citoyens et ont appelé en renfort des éléments de la protection civile de wilayas de Souk Ahras, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna et Guelma pour enlever la boue et rouvrir les routes.