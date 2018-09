Maroc: Démantèlement d'un atelier clandestin de fabrication de sacs en plastique

Les cancers du sein et du col de l'utérus continuent de faire des ravages parmi les Marocaines. Ce sont, en… Plus »

Par ailleurs, il a été constaté lors des récentes opérations de démantèlement des entrepôts et ateliers clandestins, l'utilisation croissante de matières en plastique récupérées dans les décharges, hautement toxiques et nuisibles à la santé, relève la même source.

Les autorités ont procédé à la fermeture de l'atelier et à l'envoi des produits et machines saisis au dépôt municipal, affirme le communiqué, ajoutant qu'une enquête judiciaire a été ouverte à cet effet.

Lors de cette opération, menée le 5 septembre, la commission de contrôle a procédé à la saisie de 89 kg de déchets en matière plastique, 65 kg de matières plastiques broyées, 167 kg de polyéthylène, 163 kg de sacs en plastique finis interdits d'usage et des machines et outils utilisés dans la fabrication desdits sacs, précise le ministère dans un communiqué.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.