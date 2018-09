Maroc: Jawad Ziyet, nouveau patron des Verts

Les cancers du sein et du col de l'utérus continuent de faire des ravages parmi les Marocaines. Ce sont, en… Plus »

A ce propos, Jawad Ziyet a affirmé que la crise du Raja ne peut être résolue du jour au lendemain et qu'elle nécessite du temps, trois ou quatre années, en plus de la conjugaison des efforts de l'ensemble des potentialités rajaouies.

L'ère donc du Comité provisoire, post Said Hasbane, mis en place depuis le 13 avril dernier a duré cinq mois pour laisser place à l'élection d'un nouveau président, faisant partie dudit comité et qui devra constituer dans les prochains jours le nouveau bureau dirigeant du Raja. Club dont la dette exigible a été chiffrée à 89 millions de dirhams, alors que les adhérents avaient approuvé de soumettre les comptes à un audit.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.