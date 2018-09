Cote d'Ivoire: Sécurité maritime dans le golfe de Guinée - Le groupe du G7++ prépare la rencontre internationale d'Abidjan

A l'en croire, il s'agit pour cette plate-forme d'accompagner les États du golfe de Guinée dans la mise des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et dans l'implémentation de l'architecture de Yaoundé validée lors du sommet des Chefs d'État et de gouvernement de juin 2013. L'architecture de Yaoundé est une organisation pour la sécurisation de l'espace maritime du golfe de Guinée.

« Il s'agit de préparer la rencontre d'Abidjan et de faire le point de la mise en œuvre de l'architecture de Yaoundé qui a été adoptée en 2013 pour une meilleure coordination. Cela, dans la vision de coordonner et de lutter contre la criminalité dans nos eaux, protéger nos ressources et nos peuples », a-t-il indiqué. « Il est donc question de plancher et de mettre en place cette architecture de Yaoundé pour être plus efficace ensemble. La criminalité au-delà de nos États est une réalité », a-t-il relevé.

Abidjan abritera en décembre 2018, la rencontre internationale sur la sécurité maritime. En prélude à cette mobilisation internationale qui sera coprésidée par la Côte d'Ivoire et le Canada, s'est tenue le jeudi 13 septembre, au Radisson Blu Hôtel, la réunion préparatoire qui se situe dans le cadre de la mobilisation internationale autour de la lutte contre la piraterie et autres crimes maritimes dans le golfe de Guinée.

