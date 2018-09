Cote d'Ivoire: Soirée de dégustation - Une gamme de vins présentée aux amateurs

Derrière la prestigieuse ligne de vins et de spiritueux Boccassino se trouve une entreprise de distribution et de production, Promarkk (une société ivoiro-italienne) qui a présenté ses différentes gammes aux amateurs.

Le public invité, composé de personnalités et de professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, à l'occasion de cette soirée de dégustation, n'a pas manqué de qualificatifs pour apprécier les vins et forger leur avis.

A la découverte de la gamme de vins mousseux et bouchés, le 8 septembre 2018, à l'Hôtel Palm Beach, d'Abidjan-Cocody, les amateurs de vins étaient sans nul doute dans la peau de visiteurs de musée ou d'une galerie d'art. Avançant à tâtons. Ainsi, ils ont pu apprécier le vin très porté sur le fruit d'un vin aux tanins très fins.

Dans la gamme, faut-il le souligner, les vins onctueux, complexe quelques fois passe-partout. Tout comme les vins croquant, jeune, « élaborés » et plus rares n'ont pu échapper au palais de tous ceux qui ont pris part à cette soirée de dégustation. Originaire de la région du Piémont en Italie perçue comme une terre de vin par excellence, Annamaria Boccassino, est une passionnée de l'Afrique. Elle épouse un Ivoirien, Raymond Kouassi. Et réalise son rêve de créer Promarkk.

A noter que pour cette soirée les invités ont pu déguster du mousseux (Prosecco Treviso, Brut Cuvée, Moscato Veneto) et des vins bouchés (Annamaria, Zio Nino, Nonno Gianni, Zio Pietro, Nonno Angelo, Pumba).