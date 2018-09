Cote d'Ivoire: Financement des médias - Le ministère dément la suppression de l'aide publique à la presse

Le Ministre s'inscrit en faux devant ces assertions.

Dans un communiqué du Groupement des Editeurs de Presse de Côte d'Ivoire (GEPCI), les patrons de presse ont décidé de ne pas paraître "lundi 17 septembre dans les kiosques", justifiant leur choix par "la décision du nouveau ministre de la Communication et des Médias (M. Sidi Tiémoko TOURE) de ne plus accorder aux trente entreprises de presse l'aide à l'impression de 800 millions de francs CFA" dont elles bénéficiaient depuis trois ans.

Le Ministre s'inscrit en faux devant ces assertions. Il souhaite rappeler avec la plus grande vigueur que, dans l'allocution du 25 janvier 2018, à l'occasion des vœux à la Presse, SEM Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d'Ivoire, a évoqué sa décision d'augmenter de plus de 135% l'aide allouée à la presse entre 2016 et 2017.

Celle-ci n'ayant pas permis d'apporter une solution durable aux difficultés auxquelles fait face notre Presse, il a demandé au Ministre d'alors, en charge de la Communication, d'ouvrir des réflexions sur le mode de gestion de cette contribution de l'Etat, de façon à la rendre plus efficace. Aussi, a-t-il demandé que le décret de 2007, qui précise les conditions d'éligibilité des entreprises de presse aux ressources du Fonds de Soutien et de Développement de la Presse, soit strictement appliquées.

Il est donc particulièrement nécessaire de ne pas créer d'amalgame ni générer de confusion : il n'a en aucun cas demandé la suppression de l'aide à l'impression, évaluée en 2017 à 701 100 000 FCFA au profit de 22 entreprises de presse. L'instruction, claire, renvoie à l'application stricte de critères réglementaires.

Le Ministre de la Communication et des Médias rappelle que, le 22 août dernier, il organisait un atelier de réflexion sur l'aide publique aux médias et les 30 et 31 août, près de 100 experts réfléchissaient avec son département ministériel aux problématiques de la communication publicitaire, dans une démarche inclusive, constructive et collaborative.

Les rapports lui ont par ailleurs été remis ce jeudi 13 septembre 2018. Il a également invité toutes les parties prenantes à contribuer à l'élaboration de la Politique Nationale de la Communication et des Médias 2018 - 2020, lors de l'atelier prévu en octobre prochain.

Le Cabinet du Ministère de la Communication et des Médias précise son entière disponibilité pour tout éclairage.

