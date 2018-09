Ile Maurice: Accord de pêche - La Réunion se battra pour défendre les baleines

«Nos mers sont pillées en ce moment par les bateaux de pêche de plusieurs pays. Nous avons créé deux centres de la COI, un à Madagascar et l'autre aux Seychelles afin de pouvoir contrôler l'héri- tage que nous avons, a-t-il souligné. Nous contrôlons 10 millions de kilomètres carrés de mer et nous n'avons pas les moyens physiques de gérer toute cette masse.»

L'inquiétude a gagné la Réunion aussi. La cause : l'accord que Maurice pourrait signer avec le Japon, principalement parce que cela devrait permettre aux Japonais de pêcher dans la zone éco- nomique exclusive mauricienne. Or, Didier Robert, président du conseil régio- nal de l'île sœur crie haut et fort qu'il se battra pour que cette zone de l'océan Indien reste un sanctuaire pour les baleines. Il était à Maurice durant deux jours afin de suivre la 33e édition du conseil des ministres de la Commission de l'océan Indien (COI), à l'hôtel Maritim.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.