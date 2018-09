Ile Maurice: Excès de vitesse - Environ Rs 102 millions dans les caisses de l'État

L'inquiétude a gagné la Réunion aussi. La cause : l'accord que Maurice pourrait signer avec le… Plus »

Par ailleurs, la National Transport Authority et les officiers de l'ERS Transport Squad travaillent en équipe pour mener des opérations crackdown à travers l'île. Entre le 27 et le 31 août, 1 223 contraventions ont été émises dans le cadre de diverses infractions routières.

Les automobilistes qui seront en infraction pour un excès de vitesse de plus de 15 km/h devront s'acquitter d'une amende d'un montant de Rs 2 500. Pour un excès de plus de 15 km/h et moins de 25 km/h, elle passe à Rs 5 000. Quant à ceux qui vont au-delà de 25 km/h, ils devront débourser Rs 10 000.

Non seulement la vitesse tue, mais elle rapporte gros au gouvernement. En effet, pour les sept premiers mois, soit du 1er janvier au 31 juillet 2018, ils sont 50 980 automobilistes à avoir été flashés pour excès de vitesse. Soit 27 944 par les 62 Speed Cameras réparties à travers l'île et 23 036 par les radars mobiles. Ce qui fait qu'environ Rs 102 millions sont entrées dans les caisses de l'État.

