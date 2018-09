Ile Maurice: Beach Authority - Rs 6 millions pour éclairer douze plages

L'inquiétude a gagné la Réunion aussi. La cause : l'accord que Maurice pourrait signer avec le… Plus »

«Nous voulons aussi qu'il y ait plus de sécurité sur les plages du pays», explique le directeur de la BA. Dhu- neeroy Bissessur ajoute qu'il a été informé que plusieurs personnes vandalisent les plages, surtout les poteaux électriques pour utiliser l'électricité. «Ils prennent des risques et ne sont pas à l'abri d'un court-circuit. Mais j'espère qu'avec nos campagnes de sensibilisation, ces actes de vandalisme vont cesser.»

Et la lumière fut. Douze plages publiques seront bientôt éclairées par des lampes solaires. Elles sont Telfair, Pomponette, Riambel, Pas géométriques L'Embrasure (Morne), Von Moltke (Roches-Noires), Le Morne, Case-Noyale, Wolmar, Le Goulet, Butteà-L'Herbe (Grand-Gaube), Belle-Vue-Cugnet (GrandGaube) et Ilot Matapan (Nord), ainsi qu'une partie de la plage de Melville. Au total, 75 lampes solaires se- ront placées au coût de Rs 6 millions environ. Ce projet devrait être mis en pratique d'ici la mi-octobre.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.