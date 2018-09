Togo: L'avenir des villes africaines en débat

L'Institut français du Togo (IFT) et le Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'ambassade de France organisent un débat sur le thème : 'Des villes et des hommes : défis et opportunités de l'urbanisation en Afrique'.

Cette rencontre d'échanges aura lieu le 28 septembre à 15h au Lycée technique d'Adidogomé (grand amphithéâtre). L'accès est gratuit.

Des experts et des acteurs de la société civile seront présents parmi lesquels Moussa Dembele, le directeur de l'Ecole africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme (EAMAU), Bolidja Tiem, directeur général de l'Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables (AT2ER) et d'Edem d'Almeida, à la tête d'Africa Global Recycling (AGR).

Elle est la première société en Afrique de l'ouest à proposer aux collectivités et aux entreprises une offre globale de solutions innovantes alliant performance économique et environnementale.