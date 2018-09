Togo: Les comités de réforme des Ligues mis en place

Une délégation de la Fédération Togolaise de Football a sillonné tout le Togo pour mettre en place des comités de réforme des Ligues. Composée de Dobou Pafio et de Kokou Hougnimon Fagla, cette équipe a posé un acte administratif de passation de services entre les anciens membres des Ligues et les comités régionaux de réforme.

En nombre de 14 au préalable, les ligues régionales ne sont plus que 6. La décision de réduire le nombre de ligues régionales intervient selon les statuts de la FTF adoptés le 20 janvier 2016 et qui respecte le décret présidentiel fixant les conditions d'octroi de l'agrément aux associations et fédérations sportives ainsi que les modalités de délégation de pouvoir aux fédérations sportives nationales.

Les membres du comité de réforme des Ligues ont principalement deux objectifs à savoir la mise en place des bureaux exécutifs des nouveaux districts et de la nouvelle ligue puis l'organisation des championnats intra-ligues en vue de la préparation du championnat D3.

La dernière passation de charge a lieu ce vendredi dans la Ligue de Lomé Golfe en présence du président Togbui Kpalikpatcho 3 et Mawuya Sambo qui dirige la nouvelle Ligue de réforme.

« Aujourd'hui nous avons passé le témoin au comité. C'est une décision issue du dernier congrès qui s'est tenu à Kara en juin 2017 qui a dissout les 14 ligues et aujourd'hui » a fait savoir Togbui Kpalikpatcho, également membre de la Fédération Togolaise de Football.

«Pour les conseils, le comex leur a donné une feuille de route c'est de respecter cette feuille de route et de rester dans le temps. on leur a donné une durée de six mois donc c'est de faire tout pour respecter ce timing » a t-il ajouté.

La mission des comités de reformes des Ligues prend fin en février 2019 avec des élections des bureaux des nouvelles Ligues. Et selon les statuts, les membres de ces comités de réforme ne seront pas éligibles.