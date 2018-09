Angola: Le secteur électrique atteindra 7.000 mégawatts d'ici 2022

Saurimo — Le secteur électrique du pays veut atteindre sept mille mégawatts d'ici 2022 pour répondre en termes d'alimentation régulière des besoins du pays, a déclaré jeudi, à Saurimo, le président du Conseil d'administration de la PRODEL, José Neto.

S'adressant à la presse en marge du VIIIe Conseil consultatif du Ministère de l'Energie et de l'Eau, tenue à Saurimo les 11 et 12 de ce mois, le responsable a dit que l'objectif sera atteint avec l'achèvement de plusieurs projets hydroélectriques en cours et la mise en œuvre de nouveaux.

Par ailleurs, le pays a enregistré une croissance de la production d'énergie de 3.500 mégawatts en 2016, à 4.600 MW, grâce aux investissements déjà réalisés, a-t-il informé.

Malgré cette augmentation de la production, a reconnu le responsable, cela ne suffit pas pour satisfaire les besoins de l'ensemble du pays, en particulier dans la région Est.

Pour minimiser la situation dans cette région, comprenant les provinces de Lunda Norte, Lunda Sul et Moxico, il a souligné qu'il était en cours la construction des centrales thermiques, dont les capacités varient entre 20 et 30 mégawatts.

José Neto a fait savoir que la Prodel, en collaboration avec le ministère de l'Énergie et de l'Eau, travaille dans le sens d'attirer des investissements pour explorer certaines des sources d'eau existantes dans la région et pour interconnecter le système Nord et Est via Capanda.

Pour la ville de Saurimo, en particulier, il a dit que d'ici l'an prochain, il y aura une augmentation de plus de 40 mégawatts, en raison de l'achèvement de deux centrales thermiques en construction dans les quartiers Txicumina et Nhama.

Il a affirmé que son secteur travaillait à la récupération de l'ancienne centrale thermique de Txicumina, d'une capacité de 14 mégawatts, dont certains groupes électrogènes sont paralysés depuis environ deux ans.

Dans la même situation, il y a les centrales thermiques de Menongue (Cuando Cubango), de Lubango (Huila), de Luena (Moxico), de Dundo (Lunda Norte), de Benguela, Luanda et d'Odjiva (Cunene).