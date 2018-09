Angola: La BPC financera des petites et moyennes entreprises

Luanda — Quatre-vingts pour cent de la valeur globale de l'investissement des petites et moyennes entreprises (PME) opérant dans les secteurs de l'industrie, agro-pastoral, de l?énergie et eau et des pêches seront financées par la Banque d'Epargne et Crédit (BPC).

Pour le secteur de l'agriculture, l'équivalent en Kwanza est de trois millions et 300 milledollars, l'industrie bénéficiera de 4 millions 400 mille USD, de l'énergie et eau aura 3 millions 750 mille USD et celui des pêches, 2 million 750 mille USD.

Ces informations ont été fournies vendredi par l'analyste de crédit de la direction des petites et moyennes entreprises de la BPC, José Muacaxabala, lors du lancement du projet "Produit BPC-BAD", financé par la Banque africaine de développement.

L'initiative, qui ne détermine pas le nombre d'entreprises à soutenir, sera également destinée aux femmes entrepreneuses liées aux PME, avec les investissements à moyen et à long termes, pour soutenir le processus de diversification de l'économie nationale et renforcer la rentabilité d'affaires.

Pour demander ce financement, les sociétés candidates doivent effectuer l'une des activités éligibles et dûment légalisées, une étude de faisabilité économique du projet, une lettre de demande de crédit, une assurance régularisée, entre autres.

Pour l'adhésion au financement, le taux d'intérêt indexé varie de 8,5 à 10,5% et le non indexé est évalué de 19 à 23%.

À son tour, le président de la Chambre de Commerce Angola / Afrique du Sud, Victoriano Nicolau, a dit être une bonne initiative pour soutenir la classe d'affaires, mais il doit être fait de façon transparente, sans bureaucratie excessive et avec comme principal bénéficiaire l'entrepreneuriat avec la comptabilité organisée et d'autres exigences qui permettent la continuité de son activité.

Il a indiqué que le soutien à 100% a permis à de nombreux entrepreneurs de se détendre, justifiant qu'un financement avec le capital propre et étranger atténuera les risques liés aux investissements et permettra une plus grande responsabilisation des investisseurs.