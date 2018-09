Cote d'Ivoire: Amélioration du cadre de vie - Des actions éco-citoyennes menées la « Cité verte de Yopougon »

Outre les tournois de maracana, de basketball, des jeux de pétanques et les concerts, l'accompagnement de cette entreprise a consisté, également, à mener des actions de sensibilisation contre la consommation abusive des boissons alcoolisées, la délinquance juvénile et la consommation illicite de stupéfiants.

C'est autour du thème central, « La Cité Verte, un cadre de vie écoresponsable », que les activités de vacances se sont déroulées. Ainsi du 1er août au 8 septembre 2018, les habitants de cette cité ont mis pu mettre en œuvre des actions dites éco-citoyennes. Au cours desquelles, elles ont procédé à l'assainissement des espaces verts et publics, à l'aménagement de sites à usage de parking auto, à la création de points de collecte et de dépôts d'ordures ainsi qu'au curage de caniveaux pour un cadre de vie sain.

Des activités socio-culturelles et sportives ont marqué les vacances 2018 de la Cité verte de Yopougon, avec en prime la remise d'équipements et outils d'entretien composés de râteaux, pelles, balais, pioches, et sacs poubelles aux habitants de ladite.

