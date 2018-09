Guinée: L'Italie offre 20 millions d'euros pour le renforcement du système de santé

Une cérémonie de signature d'une convention de financement du projet de soutien au système sanitaire national en République de Guinée pour un montant de 20 millions d'euro s'est déroulée vendredi 14 septembre 2018 au ministère de l'économie et des finances. Ces fonds est un prêt amortissable sur une période de 30 ans.

La signature de cette convention a eu lieu dans le bureau du ministre de l'économie et des finances. Elle a été signée entre le ministre de l'économie, Mamady Camara en présence de certains cadres de son département, le ministre de la santé, Niankoye Lamah et l'ambassadeur l'Italie en Guinée, le pays donateur, Livio Spadavecchia.

Dans le contenu de la déclaration du ministre de l'économie et des finances, ... a rappelé que ce projet entre dans le cadre d'un programme de soutien au système sanitaire national.

« Couvrant toutes les régions de la Guinée, environ 4 millions de nos concitoyens bénéficieront de ses interventions. Il permettra la rénovation et l'équipement de plusieurs hôpitaux préfectoraux, aussi que la formation d'une centaine de professionnels de la santé ».

la convention bilatérale de financement entre le Gouvernement italien et le Gouvernement de la Guinée pour l'amélioration du système sanitaire national dans toutes les 4 Régions de la Guinée, à travers: la reconstruction de 14 hôpitaux et centres de santé, la fourniture des matériel et mobilier hospitalier pour le service de diagnostic, équipement d'imagerie (appareils radiologiques, appareils pour l'échographie et électrocardiographes), 16 ambulances et 37 motos, la formation et mise au niveau de 90 médecins, 100 infirmières, 100 sages-femmes, techniciens hauts niveaux pour l'entretien des équipements, cadres du Ministère de la Santé pour la gestion sanitaire.

L'ambassadeur l'Italie en Guinée nous a souligné dans une interview avec la presse à la sortie du bureau du ministre qu'après cette signature de convention, les travaux des activités vont démarrer bientôt. « On va démarrer dans les prochaines semaines avec les appels d'offre à ce qui concerne la construction des hôpitaux, la livraison d'équipement, la formation du personnel. C'est un programme stratégique et on a toute la volonté d'accompagner le pays, de gérer ensemble ces fonds qui ne sont pas seulement dans un secteur clé pour la population mais aussi sur le plan économique du pays, permettre un moment stratégique pour l'emploi de ces fonds », a expliqué M. Livio Spadavecchia.

Il a poursuivi son intervention en précisant que les départements concernés : « il y aura un comité de pilotage au ministère de la santé. Soit les fonds seront livrés directement à la Guinée sans intermédiaire. Nous allons accompagner avec des techniciens, des médecins en tout amitié l'équation efficace avec un objectif de résultat de ce programme mais tout ça va être géré entièrement par les autorités guinéennes », précise-t-il.

De son côté le ministre la santé s'est réjoui du geste de l'ambassade d'Italie en Guinée, « Ce prêt est presqu'un cadeau, puisse que c'est sans intérêt et le remboursement va s'étendre sur 30 ans. C'est pour faire certains de nos hôpitaux, les équiper et assurer également la formation. Avec ce prêt, nous allons améliorer la situation de la santé de la population en droite ligne avec la politique du président de la République, Alpha Condé parce qu'il tient beaucoup à la santé de la population et nous savons qu'un peuple qui n'est pas en bonne santé ne peut pas se développer. Le développement économique, social c'est avec la santé », a indiqué Niankoye Lamah.

Il a promis que ces fonds seront utilisés à bon échéant. « Nous allons faire un comité de pilotage avec les donateurs pour refaire certaines de nos hôpitaux », a confirmé M. Lamah

Ce programme de 20 millions d'Euro sera financé entièrement par l'Italie et la signature d'aujourd'hui permet le démarrage des virements, dont les bénéficiaires seront directement les autorités de la Guinée, sans aucun intermédiaire.