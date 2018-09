Burkina Faso: La situation sécuritaire et le PNDES au menu de la rentrée politique du MPP

Placée sous le thème : « Surmonter le défi sécuritaire et réussir la mise en œuvre du PNDES (plan national de développement économique et social) dans l'unité et la discipline », la rentrée politique du MPP débutera ce samedi 15 septembre 2018.

Cette rentrée sera essentiellement marquée par des assemblées générales des différentes composantes du parti à savoir : l'Union nationale des anciens ; les militants des marchés et yaars, du secteur informel, des secteurs structurés et des jeunes, etc.

En outre, l'activité majeure sera la grande assemblée générale du MPP prévue pour le samedi 22 septembre 2018 à la maison du peuple qui sera présidée par le Premier ministre Paul Kaba Thiéba. Selon le président par intérim du MPP, Simon Compaoré : « cette rentrée se tient au moment où le MPP est en train d'achever le renouvellement de ses structures. L'on note des soubresauts par endroits qui sont comme vous le savez inhérents à tout renouvellement de structures ».

Une grande place pour la jeunesse

Les conférenciers du jour ont assuré que la jeunesse, lors de ces activités et dans la gestion du parti ne sera pas laissée pour compte.

Le secrétaire exécutif du parti, Lassané Savadogo a affirmé qu' « il y a des efforts qui sont faits constamment pour la prise en compte de la jeunesse et pour leur responsabilisation. Nous avons tenu compte de la dimension jeune et la jeunesse du MPP n'a pas meilleur avocat pour la gestion de ses intérêts qu'elle-même dans son souci de pérenniser le parti, d'adapter la gouvernance aux réalités sociales. Nous voulons que le parti demeure plusieurs années alors nous devons savoir faire un bon mariage entre les générations ».

La situation sécuritaire au centre des échanges

La question du défi sécuritaire a été abordée au cours de cette rencontre. Le ministre en charge de la Sécurité et par ailleurs 2e vice-président du parti, Clément Sawadogo, quant à lui, s'est exprimé à ce sujet sur ces mots :« Beaucoup de gens pensent que le gouvernement n'a pas suffisamment doté les forces de défense et de sécurité de moyens adéquats. Je voudrai dire que le gouvernement s'est battu et nous avons pris le pouvoir à un moment précis où l'armée revenait de loin et complètement désarmée. Nous avons travaillé courageusement et patiemment pour outiller notre armée qui aujourd'hui est digne de ce nom sinon nous ne serions pas ici aujourd'hui. Plus de 1600 soldats ont été déployés dans la zone du nord, plus de 800 hommes dans l'Est et plus de 400 présumés terroristes sont dans nos geôles... donc il ne faut pas penser que nous ne travaillons pas ».

Des « dignitaires » de l'ancien régime, selon les conférenciers seraient responsables des tentatives de déstabilisation mais ils ont la conviction que la victoire du MPP sera inéluctable.