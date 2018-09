Sénégal: Mékhé - L'Oit va soutenir les artisans

Le bureau de Dakar, de l'Organisation internationale du travail (Oit) s'est déplacé hier, à Mékhé. Selon un communiqué reçu à notre rédaction, la délégation était conduite par le directeur régional François Murangira. Le document renseigne que la délégation a tenu une réunion de travail avec les chefs d'ateliers puis elle a procédé à des visites de terrain afin de s'enquérir de la réalité des potentialités de la commune relatives au secteur de l'artisanat en général et de la cordonnerie en particulier.

Selon le directeur de l'Oit à Dakar, la visite des ateliers de Ngaye Mekhé a pour objectif de permettre à l'Oit de découvrir le potentiel d'un des importants secteurs de l'économie locale à savoir le secteur de l'artisanat qui a besoin de mieux s'organiser et de se structurer afin de contribuer à la création d'emplois décents pour les jeunes et les femmes. Le Bit ajoute-t-il est disposé à apporter aux artisans de Mékhé son expertise pour consolider leurs acquis et leur contribution à la croissance nationale conformément au cadre référentiel du Pse. La même source signale que les artisans et les responsables du secteur privé local, informe la source, ont apprécié l'engagement de l'Oit Dakar à travailler à leur côté pour les assister dans l'amélioration de la qualité et de la production.

Diverses questions relatives au secteur dont la formation, l'encadrement et le financement ont été évoquées. « Toutes ces questions sont importantes et devraient trouver des réponses dans le cadre d'un plan stratégique sectoriel que l'Oit pourrait aider à élaborer » a indiqué le Dr Magatte Wade, maire de la commune de Mékhé. Selon le maire, « le réseautage, la cohésion et la solidarité des artisans sont des questions préalables à toutes actions innovantes liées au secteur de l'artisanat. »

Au cours de la rencontre de restitution clôturant le séjour de l'Oit Dakar à Mékhé, il a été décidé, en attendant la finalisation d'un accord de partenariat entre la mairie et le Bit, de mettre en place un comité de contrôle de la sécurité et de l'hygiène des ateliers et d'organiser une journée locale intitulée « Ateliers propres » à laquelle prendront part les artisans, les autorités publiques et les partenaires au développement.