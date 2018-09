Seychelles: Le président - Aborde le mauvais traitement des travailleurs - Se félicite de la situation financière du pays

Le président des Seychelles, Danny Faure, a tenu sa troisième conférence de presse en direct pour 2018 jeudi soir à State House, Victoria.

SNA donne un aperçu des questions soulevées lors de l'événement diffusé en direct sur la télévision nationale, la Seychelles Broadcasting Corporation.

La condition des travailleurs étrangers dans l'industrie de la construction

À la suite des protestations de la société civile sur le sort des travailleurs étrangers, en particulier ceux des pays asiatiques travaillant dans l'industrie de la construction, la question était l'une des premières auxquelles le Président devait répondre.

«Nous avons plus de 2 500 étrangers employés dans le pays, 2 769, y compris des entreprises et des particuliers. Environ neuf entreprises maltraitent leur personnel, mais cela ne signifie pas qu'elles sont toutes coupables. Mais il suffit d'une seule entreprise pour ternir la réputation du pays. Cependant, le ministère concerné fait sa part et prend cette question très au sérieux. Il renforce son cadre et ses politiques, et s'il est nécessaire de modifier la loi, nous devrions le faire. »

Performance économique du pays

M. Faure a déclaré que pour la première fois dans le pays, 400 millions de dollars sont entrés dans son système bancaire.

«Je ne parle pas de la Banque centrale, étant donné que l'institution dispose de suffisamment de devises pour protéger l'économie - les devises qui ont transité par les banques commerciales de septembre 2017 au 7 septembre de cette année se sont élevées à plus de 400 millions de dollars. Cela ne s'est jamais produit aux Seychelles. Et cela reflète la force de l'économie du pays et de tous ceux qui travaillent dans ce secteur. C'est une bonne nouvelle. Collectivement, nous avons réussi à maintenir la stabilité du pays.

Les étrangers avec un passeport seychellois

«Sur la question du passeport du tunisien El Materi, je tiens à préciser aujourd'hui que c'est moi qui ai signé pour son passeport. Je ne le connais pas personnellement mais je l'ai fait en me basant sur les informations qui m'ont été données sur lui et sur l'examen que j'ai fait. Je prends la responsabilité de ma décision. Je sais que des appels ont été lancés pour que son passeport soit révoqué, mais je voudrais que vous sachiez tous que cela ne peut être fait qu'après modification de la constitution du pays. »

"Même s'il ya une demande, je ne peux annuler la citoyenneté de personne à moins qu'un amendement ne soit apporté dans la Constitution."

M. Faure a confirmé qu'il attendait un tel amendement pour révoquer la citoyenneté de Radovan Krejcir, qui a la double nationalité de la République tchèque et des Seychelles. Krejcir purge une peine de 35 ans en Afrique du Sud pour tentative de meurtre et enlèvement.

Incendie et naufrage d'un navire de débarquement, le Sea Horse

«Nous avons envoyé une demande officielle aux États-Unis, à la Chine et à la France pour voir si nous pouvions obtenir de l'aide. Réponses reçues jusqu'à présent, la Chine a déclaré qu'à la profondeur à laquelle le navire a coulé, ils ne peuvent pas nous aider. Le gouvernement américain a déclaré que toutes ses ressources sont déployées en dehors de la région et que ce matériel sera disponible dans deux ans. Cependant, nous avons reçu plus de retours positifs de la part de la France, car de tels équipements sont disponibles, mais nous devons travailler sur des informations supplémentaires. Notre souhait et celui d'IDC (Islands Development Company) est que le navire soit là pour qu'une enquête puisse être menée. C'est la situation actuelle.

Assomption

La question d'une base navale indienne sur Assomption, une des îles éloignées, qui a rencontré beaucoup de résistance au niveau local, a été reprise lors de la conférence de presse, alors que M. Faure effectuait une visite d'Etat en Inde au mois de juin dernier.

«J'ai été reçu par un État et dans le contexte bilatéral, cette question a été soulevée et j'ai abordé le problème. J'ai également eu des entretiens avec le Comité de la défense et de la sécurité de l'Assemblée nationale et des Forces de défense populaire des Seychelles (SPDF) sur la question de la présence d'une base de sécurité sur l'île. Nous sommes toujours en discussion sur la taille de la base car il existe un consensus général sur le fait que SPDF devrait avoir une installation de garde côtière sur Assomption. Nous espérons conclure la discussion avant la fin de cette année, où nous vous fournirons des informations plus détaillées. En ce qui concerne notre partenaire, l'Inde, ils sont prêts à aider les Seychelles avec une subvention, mais en tant que gouvernement, nous avons décidé d'aller de l'avant avec cette facilité.