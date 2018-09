Burkina Faso: Résidence de création - L'«Espace Soarba» s'ouvre pour le bonheur des artistes

«Espace Soarba» ou encore «Le cheval gagnant» en langue mooré, est un espace entièrement dédié aux artistes pour leurs résidences de création. Calme et bien aéré, cet espace est composé de 5 chambres pouvant accueillir une dizaine de personnes, un espace de réalisation de films d'animation avec le matériel, un espace de projection, un espace de détente etc.

«En tant qu'artiste, je me dis qu'il faut ce genre d'espace pour permettre aux artistes de créer, de s'exprimer et surtout pour l'évolution de l'art. Cet espace me permettra d'accueillir d'autres artistes et de partager les expériences avec eux», a laissé entendre Adjaratou Ouédraogo à l'ouverture.

Fruit de plusieurs années de travail, cet espace pour Adja est un rêve qui se réalise. Les difficultés, elle en égraine comme un chapelet. Notamment le manque de soutien et d'accompagnement. Toutefois, elle est loin de se décourager et compte faire de cet espace, un lieu de référence pour les créations artistiques au Burkina. Aussi, elle compte ouvrir une école de cinéma d'animation et de peinture pour la nouvelle génération. En attendant la sortie prochaine de son second film d'animation «Tu nous as promis», elle est entre deux avions pour des expositions et des résidences de création. Cette initiative qui mérite d'être encouragée n'a pourtant pas retenu l'attention du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme qui a brillé par son absence à la cérémonie d'inauguration.

Artiste peintre depuis son plus jeune âge, Adjaratou Ouédraogo laisse exprimer sa passion à travers de nombreuses toiles. Burkinabè d'origine, cette descendante de la Princesse Yennenga est née à Lomé au Togo. Aimant les voyages, elle n'hésite pas à mettre en avant son art au cours de ses déplacements pour le plaisir de ses fans. La diversité technique utilisée suggère l'effervescence de la recherche très personnelle de l'artiste.