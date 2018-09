Madagascar: Tsarafaritra - Tsimbazaza - L'ex-Président et sa famille retournent dans leur maison

A preuve, il était hier à Ankatso pour l'inauguration de la Faculté de Droit et des Sciences politiques dont il est du reste le parrain. Et ce, juste au lendemain de la conférence inaugurale organisée la veille à l'Amphithéâtre Emile Boutmy à Paris par l'Association Sciences Po pour l'Afrique (ASPA) où Andry Rajoelina a fait une intervention. C'est dire que les deux ex-présidents ont rivalisé à distance sur le terrain de la (science) politique.

Quoiqu'il ne soit pas obligé de quitter dare-dare le Palais d'Iavoloha où il logeait avec sa famille, l'ancien chef de l'Etat a respecté la tradition républicaine, en commençant à déménager le samedi 08 septembre dernier. « Nous ne logeons plus ici, ma famille et moi, au lendemain de ma démission », a-t-il fait savoir, lors de la cérémonie officielle de passation qui s'est tenue le mercredi 12 septembre. « Nous avions rejoint notre maison », devait-il ajouter. Sans préciser leur nouveau lieu de résidence.

Le premier Conseil des ministres dirigé par le Président de la République par intérim s'est tenu mercredi après-midi au Palais d'Ambohitsorohitra et non pas à Iavoloha où le président sortant continue peut-être l'opération de déménagement vers Tsimbazaza.

