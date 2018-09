Madagascar: Cosafa Cup - Les choses se compliquent pour les dames malgaches !

La qualification est donc fortement compromise pour ne pas dire impossible pour les joueuses malgaches qui vont rentrer au pays et s'atteler à la troisième manche du championnat comme si cela pouvait encore servir à quelque chose. On ferait mieux de partir sur de nouvelles bases. A moins que ce soit trop demander pour la seule discipline qui a reçu l'aide de la CAF et la FIFA en matière de développement.

Certes, les défaites ont été moins lourdes que lors de la précédente édition du Cosafa Cup au Zimbabwe et qu'on peut en déduire que Nanah et ses camarades ont franchi un nouveau palier mais de toute évidence, le football féminin à Madagascar aura encore du chemin à faire avant d'espérer pouvoir lutter à armes égales avec les grandes nations africaines.

