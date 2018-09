Madagascar: Théâtre - Landy Volafotsy se redécouvre dans « Mononoke Fanahy »

Un combat radical entre deux mondes prenant conscience d'une possible harmonie. C'est un problème mondial abordé sous l'angle malgache et c'est une urgence malgache aux couleurs universelles. « Manonoké Fanahy » est une réflexion des deux compagnies sur la résistance, le marronnage, la liberté. C'est une autorisation faite aux ancêtres pour comprendre notre monde, un emprunt à la mythologie malgache pour raconter l'autre histoire qui se cache derrière l'Histoire, un témoignage d'aujourd'hui pour les consciences éveillées et endormies. C'est un acte poétique pour ne pas oublier, un geste dérisoire avant qu'il ne soit trop tard.

Inspiré de « La princesse Mononoke », « Manonoké Fanahy » est avant toute chose une rencontre, un échange, une volonté commune de réinventer « la relation ». C'est une colère transnationale, un cri humain, un élan collectif pour dire, raconter, bruiter, chanter le monde et ses tourments, ré-enchanter le monde et ses espoirs.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.