Madagascar: Pétanque - Le pays s'impose devant la France !

Face aux Français, avec déjà Lacroix et Quintais, comme cela a été le cas en 1999 à Saint-Denis, Madagascar avait aligné deux pointeurs notamment Kailas et Rachre. Et cela a marché tout simplement parce que Quintais s'était rendu coupable de nombreux trous et que Lacroix n'était pas dans un bon jour.

Le grand avantage de cette formation entraînée par Tiana Andriambelosoa est sa polyvalence. Les quatre joueurs sont capables de développer un jeu offensif car ils restent des tireurs redoutables. L'autre variante est d'avoir deux pointeurs tels Nanah et Hery mais on imagine que Tin, comme tout le monde appelle le coach, agira en fonction du potentiel des adversaires.

