Madagascar: Ensemble pour Fanaiky

« Piment Café », « Is'art Galerie », « No comment Bar », Cgm, Aft ... tant de lieux seront investis par les musiciens et chanteurs en faveur de Fanaiky. « Iray vatsy, iray aina » des centaines d'artistes répondent en chœur à l'appel à solidarité de Fanaiky et entraînent leurs inconditionnels dans le rang.

Samedi 15 septembre

« Piment Café » Behoririka. Ce soir donc, le « Piment Café » ce sera les « Basses en chœur » qui résonneront. Mika Kely, Harty Andriambelo, Rolf Razafindrakoto, Désiré Razafindrazaka, Nully Ratomosoa et Tonny Mahefa qui feront parler leurs basses en solidarité avec leur frère d'armes. Une nouvelle formule qui séduira certainement les férus de l'instrument.

« Is'art Galerie », un autre lieu, une autre ambiance. Silo, Rolf et Olombelo Ricky, ces trois grosses pointures se joignent au combat. Si le répertoire n'est pas encore connu, il suffit de se fier à l'affiche pour que l'ambiance soit assurée.

Dimanche 16 septembre

« No Comment Bar ». Le « No comment bar » ouvre ses portes aux mélomanes. Une bonne vingtaine de formations de tout horizon musical se rassembleront. De Faniah à Holly Zion, en passant par Imiangaly, Rado Ramanantsoa, Jah Roots, Fishy et bien d'autres... de la musique colorée à souhait se profile à l'horizon.

Cgm. Exceptionnellement, ce rendez-vous du Jazz Club du Cgm marquera le soutien de cette grande famille à ce grand musicien de Solomiral. Comme toujours, le répertoire se fera avec du jazz à profusion à consommer sans modération.

Aft. Comme ses frères d'art, les musiciens de L'Af Jazz adhèrent à la cause de Fanaiky. D'autres artistes répondront à cet appel à solidarité. Le grand concert de jazz se tiendra dans la Grande cour de l'Alliance Française et attend des milliers de spectateurs.