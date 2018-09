Madagascar: Métiers de l'Information documentaire - Besoins accrus en valorisation et professionnalisation

L'atelier organisé par le CONSIST hier, ayant précédé le point de presse.

Le CONSIST (Consortium des centres de diffusion de l'information scientifique et technique et des centres de ressources documentaires) a organisé hier à Tsimbazaza, une conférence de presse pour présenter les actions qu'il entend mener pour une meilleure reconnaissance des professionnels de l'information documentaire à Madagascar.

Manque d'intérêt et de structure. D'après les statistiques, les métiers de l'Information documentaire souffre d'un manque d'intérêt (de la part des autorités) et des lacunes en termes de structures de formation ( du côté des professionnels) : en 2010, seuls 0,7% des spécialistes de cette discipline sortent d'une école de formation.

D'ailleurs au niveau académique, il n'existe qu'une seule structure de formation professionnelle pour le métier de documentaliste- archiviste. En parlant de structure toujours, ni cadre légal, ni corps de métier n'existent pour ce secteur.

Actions. Pour appuyer l'éclosion et la professionnalisation de ce secteur, tout de même en pleine expansion, le CONSIST envisage de mettre en œuvre une stratégie s'articulant sur quatre points. Premièrement, promouvoir une meilleure compréhension et l'adhésion à une vision commune pour les professionnels des métiers de l'information documentaire. Deuxièmement, déterminer et communiquer, à l'intention des intéressés, les activités attendues et les qualités requises pour exercer professionnellement dans ce domaine.

Troisièmement, établir un référentiel pour tous les métiers englobés dans le secteur de la documentation. Et enfin quatrièmement, chercher à mobiliser le plus grand nombre en lançant un appel à manifestation d'intérêt dans l'optique de la mise en œuvre et de l'élaboration du référentiel susmentionné ; dans le dessein toujours de reconnaître ces professionnels et de valoriser leurs métiers et dans une visée plus large leurs contributions notoires au développement du pays.