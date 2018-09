Madagascar: Exposition collective - Une vingtaine d'artistes dans « Ici la limite du royaume est la mer »

Selon les dires de Rina Ralay-Ranaivo, « La mémoire de l'art contemporain malgache dérive doucement dans ces eaux calmes de l'oubli à défaut d'un travail rigoureux de sauvegarde sur elle-même. L'absence parfois de traces écrites et visuelles pourrait rendre difficile cette tâche... Et même si cette mémoire de l'art contemporain malgache existe quelque part, sous quelque forme que ce soit, il est primordial de la rendre accessible à un large public, puisqu'une mémoire non transmise est une mémoire en danger. » A la fois un acte d'existence et de résistance.

Ce sont les meilleurs dans leurs domaines ! Les artistes et leurs œuvres en sont les témoins et les gardiens des expressions contemporaines malgaches. Cette exposition, sise à l'Institut français à Analakely, convoque un pan de cette histoire collective.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.