Madagascar: Bongolava - La FIFA recommande la réorganisation de l'élection

Pas de surprise. La réaction de la FIFA ne s'est fait pas attendre après la décision de la commission nationale électorale de ne plus organiser l'élection au sein de la ligue de Bongolava. La FIFA à travers sa secrétaire générale, Fatma Samoura a envoyé une lettre à la fédération malgache de football (FMF) avec en copie la CEN, le vendredi 7 septembre dernier. »

Nous souhaitons vous rappeler le contenu de notre lettre du 11 avril 2018 qui spécifiait distinctement que la situation actuelle de la FMF ne semblait pas être entièrement favorable à la tenue d'une élection du nouveau Comité Exécutif de la FMF, notamment eu égard aux diverses plaintes formulées à l'encontre de certaines ligues, dont la ligue de Bongolava, au niveau du processus électoral. Nous vous rappelons également que c'est à l'issue de la mission de vérification de la FIFA et de la CAF du 13 au 16 mars 2018 à Antananarivo, dont en est ressortie une entente commune entre les parties prenantes, que la FIFA avait formulé ses recommandations dans sa lettre du 11 avril 2018 afin d'apaiser les différentes tensions palpables au niveau local. Lesdites recommandations incluaient notamment pour la CEN nouvellement élue d' « organiser et superviser les élections dans les ligues de Vatovavy Fitovinany, de Haute Matsiatra et de Bongolova ».

Dans ce contexte, il nous semble indispensable de renvoyer la FMF à la teneur de l'article 19 alinéa 2 des Statuts de la FIFA selon lequel « Les statuts des associations membres doivent prévoir une procédure démocratique leur assurant une indépendance totale lorsqu'elles procèdent aux élections et nominations ». De surcroît, l'article 19 alinéa 3 des Statuts de la FIFA stipule que « La FIFA ne reconnaît pas les organes d'une association membre n'ayant pas été élus ou nommés conformément aux dispositions de l'al. 2. » À la lumière de ce qui précède, nous nous attendons donc à ce que la CEN organise et supervise également les élections de la ligue de Bongolava afin de pouvoir assurer par la suite une élection du nouveau Comité Exécutif de la FMF dans un climat apaisé et transparent » tel est la teneur de la lettre. La FIFA insiste ainsi le respect de ces recommandations et de la soumettre un nouveau calendrier électoral. La balle est maintenant dans le camp de la CEN pour le dénouement de la crise au sein de la FMF. Histoire à suivre...