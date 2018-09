Madagascar: Audit du fichier électoral - « Le gel des listes électorales est le fait de la loi », dixit Siaka Sangare

Du 10 au 21 septembre, l'organisation internationale de la Francophonie (Oif) - faisant suite à une sollicitation de la Ceni (Commission Électorale Nationale Indépendante) - est dans nos murs pour une mission dite d'évaluation et de suivi du fichier électoral.

Une réunion d'informations a eu lieu, hier, à Nanisana, entre la Ceni, l'Oif et les représentants des candidats regroupés dans la formation non permanente au sein de la commission électorale. Cette mission consistera, notamment, d'après les informations fournies, à vérifier la conformité et la qualité du fichier électoral au cadre légal et aux normes internationales, à relever les éventuelles anomalies constatées et à produire des recommandations à court, à moyen et à long terme, surtout pour les prochaines révisions des listes électorales.

Pour Siaka Sangare, le chef de la mission et président du Recef (Réseau des Compétences Électorales Francophones) dont la Ceni est membre, il s'agit aussi de « mettre les candidats sur un pied d'égalité, de garantir, donc, l'égalité de chances dans la mesure où si les candidats connaissent les portées et les limites du fichier électoral, c'est déjà une bonne chose ».

Fait de la loi. Pourtant, nous ne sommes pas sans savoir que depuis le 15 mai dernier, les listes électorales sont gelées. Aucune modification ne peut être apportée et aucune inscription ne sera enregistrée ni opérable. Nonobstant cette disposition légale, l'audit sera effectué et des recommandations s'en suivront. Par ailleurs, ces dernières ne sont pas « lato sensu » impératives. Justement, le représentant du parti Tim a, par exemple, posé deux questions y afférentes : « Quelle force contraignante pour les recommandations de l'Oif ? Et dans le cas où elles ne seraient pas suivies, y aura-t-il des sanctions ? ».

Dans son intervention, il a pris justement le cas concret des listes électorales gelées lequel cas déchoient les jeunes qui ont tout juste 18 ans durant le gel, donc en âge de voter mais ne pouvant plus s'inscrire ni voter. Siaka Sangare, au micro, a précisé : « Le principe est que les recommandations soient suivies, l'exception est qu'elles ne le soient pas. Dans ce dernier cas, nous n'aurons aucune sanction à infliger à l'endroit d'un pays souverain. Pour votre exemple, il faut souligner que le gel des listes électorales est le fait de la loi, et non de la Ceni ».