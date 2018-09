Madagascar: Résilience et fragilité - Un outil d'évaluation lancé par la BAD

Des indicateurs définis par la BAD permettront de savoir le niveau de résilience et de fragilité de la population.

La majorité de la population malgache se trouve dans une situation de vulnérabilité, face aux aléas climatiques, à la conjoncture et aux risques de crise, selon les partenaires techniques et financiers. Des indicateurs préciseront cette situation de fragilité.

La Banque africaine de développement BAD met au point un nouvel outil d'évaluation de la résilience et de la fragilité de ses pays membres, comme Madagascar. Dans le cadre de son approche stratégique visant à remédier à la fragilité et à renforcer la résilience, cette institution a mis au point un nouvel outil pour le diagnostic des situations de fragilité, qui tient compte des capacités dont disposent les pays concernés et des pressions de toutes sortes qu'ils peuvent subir. Dénommé en anglais Country Resilience and Fragility Assessment (CRFA), cet outil voit le jour à l'issue d'un long processus de consultations et de validation.

Le CRFA préconise, de manière totalement inédite, d'évaluer la résilience et la fragilité des pays selon sept critères clefs : l' « inclusivité politique » ; la sécurité ; la justice ; l'économie ; la cohésion sociale ; l'effet de contagion régionale ; et le changement climatique. « La création du CRFA représente une avancée significative dans l'évaluation de la fragilité, qui est une réalité pas toujours facile à cerner ni à percevoir. En introduisant pour la première fois les notions de "capacités" et de "pressions", ce nouvel outil apporte plus de rigueur et d'efficacité dans l'évaluation de la résilience et de la fragilité, notamment parce qu'il prend davantage en compte le contexte national », a expliqué le directeur du Bureau de coordination des États en transition (RDTS), Sibry Tapsoba.

Adéquat. Avant d'obtenir le feu vert du Conseil d'administration de la BAD, mardi dernier à Abidjan, le CRFA, qui s'appuie sur un solide travail de collecte de données, a fait l'objet de plusieurs tests de fiabilité et d'efficacité, menés sous l'égide du Bureau de coordination des États en transition, avec l'appui des départements de la Statistique et de la Mobilisation des ressources de la Banque. Outre l'évaluation de la résilience et de la fragilité, le nouvel outil devrait s'avérer un levier efficace de plaidoyer et de communication, qui améliore et renforce le dialogue permanent entre la Banque et ses pays membres régionaux. Il permet également d'anticiper les crises, grâce à un mécanisme d'alerte précoce. « Nous avons ici un outil d'évaluation d'un niveau de rigueur indiscutable.

Il est facilement applicable, fiable, accessible à tous. Il apporte indiscutablement une valeur ajoutée aux techniques déjà existantes de l'évaluation de la résilience et la fragilité », indique Riadh Ben Messaoud, du département de la Mobilisation des ressources de la Banque. Pour l'ensemble de la communauté des partenaires au développement, la création d'un nouvel outil d'évaluation de la fragilité et de la résilience représente une contribution à l'effort de recherche d'une plus grande efficacité dans les interventions de la BAD. Avec son approche intégrée et transversale, le CRFA permet de mieux appréhender toutes les dimensions de la fragilité, y compris les moins évidentes, et d'y apporter ainsi les réponses les mieux adaptées en matière de renforcement des capacités et de résilience des pays.