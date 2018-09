Madagascar: BNI Madagascar - Des offres aux particuliers et aux professionnels à la FIA

La deuxième édition de la Foire Internationale de l'Agriculture se poursuit aujourd'hui au « Forello Expo » Tanjombato.

La BNI Madagascar figure parmi les participants à cet événement destiné au secteur agricole qui joue un rôle important pour l'économie malgache. Cette présence renforce une fois de plus, l'engagement de la banque dans la poursuite de sa politique d'inclusion financière qui se traduit par l'apport de solutions personnalisées, via une très large gamme de produits et services, adaptée à toutes les catégories de clients.

Agrobusiness. « En mettant à profit cet événement, BNI MADAGASCAR entend élargir sa contribution à l'amélioration continue de la chaîne de valeur du domaine de l'agrobusiness dans son intégralité » a déclaré Ndrina Ralaimanisa, Directeur de la Communication Institutionnelle et des Relations Publiques. Bref, la participation à la Foire Internationale de l'Agriculture est « une occasion pour BNI Madagascar de se positionner comme partenaire privilégié de ceux qui exercent dans l'agro-industrie et l'agrobusiness, pour le développement de leurs activités ».

Depuis l'ouverture avant-hier de la Foire Internationale de l'Agriculture, la BNI Madagascar propose aux visiteurs un éventail de solutions destinées à apporter une réponse spécifique à chaque demande. C'est ainsi par exemple que le nouveau « Pack Orinasa » y est mis en avant. Il s'agit, en effet d'une offre permettant aux professionnels et aux entreprises de gérer leur compte à distance, tout en bénéficiant de plusieurs produits comme la carte bancaire, et l'assurance.

Leasing. BNI Madagascar propose également une gamme de solutions de financement pour répondre aux différents besoins des chefs d'entreprise. Il en est ainsi de l'offre « Leasing » , pour faciliter l'utilisation de matériels et d'équipements afin de développer les activités entreprises. « Notre principale préoccupation est d'assurer un accueil des plus chaleureux, de tendre une oreille attentive et de prodiguer les conseils adéquats aux particuliers, professionnels, entreprises et aux différents porteurs de projets » précise un responsable du stand BNI.