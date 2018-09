Tunisie: Classes préparatoires - L'impact du baby-boom

Cela est d'autant plus vrai que cette année a enregistré une hausse sans précédent dans les effectifs globaux des élèves. Selon les statistiques, cette augmentation notoire a atteint 43.000 nouveaux élèves. L'année dernière, également, on avait noté un accroissement certain de près de 25.000.

Le ministre de l'Education pense que d'ici une dizaine d'années, le nombre de nos élèves atteindrait les 3 millions si cette tendance haussière persiste.

Ce baby boom, en question, serait le résultat de l'après 2011 (notamment, avec l'instauration du couvre-feu). C'est, donc, la génération post-2011 qui gonfle le nombre de nos petits écoliers. Mais on ajoute, quand même, d'autres explications. En effet, de nouvelles mentalités ont émergé rejetant la politique de limitation des naissances pour des motifs plus ou moins religieux.

Léger relâchement du planning familial et regain de natalité

De plus l'attitude des nouveaux mariés à l'égard de cette orientation restrictive a entraîné un relâchement concernant le planning familial. Les autorités officielles ne s'impliquent plus comme avant pour sensibiliser les jeunes ou les inciter à utiliser les méthodes contraceptives. Certains vont même jusqu'à déplorer la raréfaction de ces outils ou pilules.

C'est ce que le problème des pénuries de médicaments a montré. Sans oublier, non plus, les nombreuses naissances hors mariage. En tout cas, on peut, toujours, épiloguer sur ce sujet sans arriver à l'épuiser. Cela étant, il faudrait, néanmoins, souligner l'importance des classes préparatoires. Rien que pour cette année, l'augmentation des enfants en âge préscolaire est de plus de 9.100 (soit 15,7%) par rapport à l'année passée. C'est le double de l'augmentation constatée entre 2016-2017.

L'encadrement, toutefois, ne semble pas suivre, aussi bien en nombre qu'en qualification. Il y a, actuellement, 3.111 enseignants, dont 798 sont des suppléants. Ces derniers n'étaient que 354 sur un total de 2.593 au cours de la saison scolaire 2016-2017. C'est à peine si l'on enregistre, pour cette année, 162 nouveaux encadreurs (une augmentation de 5,5%).

Il faut, par ailleurs, noter que la généralisation des classes préparatoires n'a pas été achevée. Puisque le taux des nouveaux élèves inscrits en première année primaire et ayant bénéficié de l'année préparatoire, n'a pas, encore, dépassé les 86,9% (année scolaire 2016-2017). Au cours de l'année 2017-2018, ce taux est descendu à 85,5%. En d'autres termes, on n'a pas atteint le taux net de scolarisation des enfants de la tranche d'âge de 6 ans qui avoisine les 100% (99,5 % au cours de 2017-2018).