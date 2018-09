Tunisie: En quête de concrétisation

Absences et alternatives

Certaines absences obligeront le staff technique à chambarder les choix pour retrouver des solutions. Le jeune attaquant Louay Hamdi a été touché face au CSHL, le médecin lui a prescrit un repos de quelques semaines avant de reprendre avec ses camarades. Pour sa part, le pivot Frioui sera absent pour des raisons disciplinaires. Le jeune Mtiri sera lancé au milieu aghlabide aux côtés du revenant Laâouichi. Le trio de l'attaque sera formé de Zaidi, Addami et Ben Romdhane. L'incorporation de Bouchniba et Layouni dépendra des conséquences de la rencontre.

Enfin des renforts !

Seif Meskini et l'attaquant burkinabé Zangou Maurice ont été engagés pour renforcer l'effectif. Ces recrues ont tout à apporter à l'animation offensive et aider, par leur expérience, les jeunes talents Addami, Bouguerra, Hamdi et Ben Romdhane. Les joueurs aghlabides, particulièrement les attaquants, n'ont plus de prétextes pour expliquer leur échec devant les buts adverses. A eux de prendre leurs responsabilités et de trouver les solutions. Si la Chabiba veut voir son avenir en rose, staff technique et joueurs doivent trouver la bonne recette.

Formation probable :

Frioui, Rebaï, Romdhani, Bacha, Mehaissi, Harbi, Traoré, Mtiri, Laâouichi, Zaidi, Ben Romdhane.