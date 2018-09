Tunisie: Puissant et assez désespérant

«La première fois que j'ai rencontré les Amato, c'était en 2011, quand on m'a volé la Fiat Panda dans laquelle était stocké tout le matériel de tournage de mon équipe. Dans cette ville, quand une voiture disparaît, la première chose à faire est «d'aller voir les gitans». Et c'est comme ça que j'ai pu découvrir la Ciambra pour la toute première fois. Je suis immédiatement tombé amoureux de cet endroit, de son énergie.

Dans ce dernier film «A Ciambra», on découvre l'histoire de Pio, 14 ans et qui veut grandir vite. Comme son grand frère Cosimo, il boit, fume et apprend l'art des petites arnaques de la rue. Et le jour où Cosimo n'est plus en mesure de veiller sur la famille, Pio va devoir prendre sa place. Mais ce rôle trop lourd pour lui va vite le dépasser et le mettre face à un choix déchirant.

C'est un film qui fonctionne à l'énergie des personnages et du lieu du tournage. La caméra ne peut être que portée pour suivre une démarche narrative et une approche documentariste, bien que son écriture scénaristique gagne en dramaturgie. Le traitement vif et réaliste s'intensifie par le jeu d'acteurs non professionnels qui jouent presque leurs propres rôles.

Au-delà de cette immersion dans la vie de cette famille de Rom, c'est un récit initiatique que le cinéaste retrace en s'étalant parfois dans les longueurs et devenant parfois moralisateur à outrance.

«A Ciambra» est un film qui a été soutenu par Martin Scorsese, grâce à un fonds d'aide aux cinéastes émergents, certainement séduit par l'approche et le genre. Un film qui se laisse voir, invite à la réflexion et s'installe bien dans une approche stylistique que les cinéphiles aiment défendre.