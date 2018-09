Tunisie: Un Tunisien parmi les lauréats

Plus de 3.000 candidats issus de 52 pays ont participé au PIA 2018. Les innovations de cette année proposent des solutions à des problèmes cruciaux dans les secteurs des TIC, de l'agriculture, de la santé publique, de l'environnement et de l'énergie. Des nominés issus de toutes les régions de l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, y compris de Madagascar, pour un prix tout aussi panafricain que le PIA.

L'inventeur tunisien primé pour un diffuseur enterré (Tunisie) est Wassim Chahbani. L'irrigation joue un rôle majeur dans le maintien des moyens de subsistance en Afrique et dans le monde. L'eau à usage agricole est essentielle pour le rendement des cultures et la réduction de la consommation est nécessaire pour augmenter la quantité d'eau disponible pour d'autres utilisations. Le diffuseur enterré est un système d'irrigation qui injecte l'eau directement dans les racines, ce qui réduit radicalement la consommation d'eau utilisée pour l'irrigation. Avec ce système, il n'y a pas de perte d'eau par évaporation et l'agriculteur réalise des économies en intrants agricoles.

L'African Innovation Foundation (AIF) a dévoilé aujourd'hui la liste des 10 nominés pour son prestigieux Prix de l'Innovation pour l'Afrique (PIA) (InnovationpPizeforAfrica.org) 2018. L'appel à candidatures de cette année sur le thème «Innovation africaine : investir dans des écosystèmes d'innovation inclusifs» a vu la participation de plus de 3.000 candidats issus de 52 pays africains.

Perspectives économiques

Les candidatures de cette année démontrent des avancées capitales dans les secteurs des TIC, de l'agriculture, de la santé publique, de l'environnement et de l'énergie, qui contribuent toutes à améliorer la vie et les perspectives économiques des Africains conformément au mandat de l'AIF. Walter Fust, président du Conseil de Fondation de l'AIF, déclare : «En sept années d'existence, le PIA a vu émerger des entreprises évaluées à plusieurs millions de Dollars US dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie. Notre thème de cette année souligne l'urgence d'une collaboration de plus en plus accrue entre le gouvernement, les entreprises, l'industrie, les acteurs de l'innovation et la communauté, afin de réaliser la prospérité et la liberté économique de l'Afrique».

Le PIA continue avec succès à renforcer les écosystèmes d'innovation en Afrique en mobilisant et récompensant les plus grands innovateurs africains, tout en établissant des partenariats stratégiques avec des acteurs de l'innovation.

A ce jour, l'AIF a investi plus d'un million de Dollars US pour soutenir les 55 lauréats et nominés du PIA et mobilisé plus de 9 400 innovateurs issus de 55 pays africains. L'approbation de l'AIF et l'exposition générée par le PIA ont permis à ces lauréats d'obtenir des investissements de plus de 135 millions de dollars US pour développer et amener à l'échelle leurs innovations. Les entreprises des anciens lauréats et nominés du PIA sont aujourd'hui évaluées à plus de 200 millions de dollars US.