Tunisie: Une rentrée tout en douceur

Par contre au lycée pilote Habib-Bourguiba de Tunis, la rentrée scolaire s'est déroulée comme sur des roulettes. Les lycéens munis de leur emploi du temps, qu'ils ont pu se procurer en ligne quelques jours avant la rentrée scolaire, ont pu démarrer les premiers cours et ont fait connaissance avec leurs nouveaux enseignants. On espère que la nouvelle année scolaire ne sera pas émaillée d'incidents comme l'année passée.

A croire que les cours démarrent à partir de mardi. La reprise se fait en douceur. Au collège rue Lénine, les enseignants n'étaient pas là et les élèves n'ont pas eu cours. A l'entrée, l'un des surveillants de l'établissement leur a juste remis leur emploi du temps et les a informés que les cours commençaient à partir du lundi.

Un écriteau en papier est affiché depuis quelques jours sur les murs d'entrée de l'établissement. Il mentionne le jour de la rentrée et les horaires de cours des classes par niveau. De 8h00 à 10h00 pour les élèves de quatrième, cinquième et sixième année de base. De 10h00 à midi pour les élèves de première, deuxième et troisième année de base.

