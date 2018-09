Tunisie: Plus de 2 millions d'élèves sur les bancs de l'école

Tourné en grande partie à Guelma et à Constantine et sorti en 2018, ce tout premier film d'angoisse… Plus »

Dans les cycles préparatoires et secondaires, on est, quasiment, dans les mêmes proportions avec moins de 400 établissements. Les professeurs exerçant dans ce secteur sont au nombre de 12.000 environ. Avec l'interdiction faite aux enseignants du public d'enseigner dans le privé à partir de l'année prochaine, ces institutions devront faire face à de nombreuses difficultés. Les responsables au sein de l'Utipef (Union tunisienne des institutions privées d'enseignement et de formation) ont, d'ailleurs, fait part de leurs craintes aux autorités concernées.

Toujours est-il que la compréhension des uns et des autres a prévalu. Rappelons que le nombre d'institutions scolaires pour cette année s'élève à 6.107, dont 4.589 écoles primaires. Il y a une augmentation de 29 nouveaux établissements qui ouvriront pour répondre à une forte hausse des effectifs de plus de 43.000 élèves. L'encadrement sera assuré par 151.000 enseignants parmi lesquels 7.500 suppléants.

