Tunisie: Mesures urgentes pour sauver la récolte des pommes

Au cours des travaux, un exposé sur les dommages subis par le secteur agricole dans la zone de Rouhia et notamment les pommes et plusieurs arbres a été présenté. De plus, les pluies ont endommagé certains logements et l'infrastructure de base de la région en question.

Après les interventions des parties concernées, il a été convenu de constituer une commission relevant du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche pour effectuer une visite urgente sur le terrain, et ce, le lundi 17 septembre 2018 en vue d'évaluer, d'une façon précise, les dommages enregistrés.

Par ailleurs, une cellule de crise régionale regroupant les représentants des ministères concernés sera mise en place en vue d'examiner les préjudices qui ont touché les logements et l'infrastructure de base. On va accélérer aussi le déblocage de l'avance aux agriculteurs sinistrés en attendant le rapport final de la commission qui va définir, de façon exacte, l'étendue des dommages et la valeur de la compensation.

Le Fonds des catastrophes naturelles sera rapidement mis en fonction. Sur un autre plan, des filets protecteurs seront distribués aux agriculteurs pour qu'ils puissent protéger le reste de la production de pommes en prévision d'éventuelles pluies et grêles. Le commissariat régional à l'agriculture sera doté en cadres et compétences qui se trouvent dans d'autres commissariats, et ce, dans le but de terminer la rédaction du rapport final relatif aux dommages. A noter que les projets prévus dans le gouvernorat de Siliana seront concrétisés rapidement en donnant la priorité aux zones sinistrées.