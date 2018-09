Tunisie: L'horreur d'un passé qui hante toujours !

Tourné en grande partie à Guelma et à Constantine et sorti en 2018, ce tout premier film d'angoisse du réalisateur algérien Omar Zeghad est loin des effets spéciaux spectaculaires dont les films d'horreur américains nous abreuvent à longueur de production. «M», lui, repose sur un décor épuré, une ambiance tendue, une musique et des sons particuliers qui plongent le spectateur dans une angoisse diffuse.

En réalisant ce film dont le genre est très peu exploité dans le cinéma arabe et maghrébin, on peut dire que Omar Zeghad a pu réussir le défi qu'il a relevé en respectant les codes du cinéma d'horreur, tout en l'imprimant de plusieurs éléments de la culture populaire et du patrimoine architectural algériens (l'habit traditionnel féminin Lemlaya, palais mauresque, légende urbaine, etc.)

Côté casting, les jeunes acteurs algériens, citons : Mohamed Daloum, Sami El Amarani, HajerSarraoui, Noussaiba Attab et Rayene Dip sont convaincants et l'ambiance est préservée pendant la quasi-totalité du film.

«M» a pour scène une grotte obscure et s'inspire d'une légende locale selon laquelle une force malveillante traque les visiteurs d'une caverne où se trouve une tombe. Un groupe de jeunes se rendent alors dans cette caverne pour le tournage d'un film qui a mal tourné dès le début de la prise des premières scènes quand, soudainement, des bruits et des mouvements étranges s'y font entendre. Au cours d'une pause, l'un des personnages découvre un amas de pierres soigneusement empilées, donnant l'aspect d'une tombe. Décidé à voir ce qui s'y cache, il appelle le reste de l'équipe. Une fois la première pierre soulevée, les malheurs s'enchaînent. Ils sont séparés par une force mystérieuse. Des cris résonnent sans cesse dans la grotte. Ils sont surpris à chaque pas par des apparitions étranges. Tous semblent poursuivis par le même esprit qui se montre à eux sous la forme d'une femme vêtue d'une m'laya portant le cadavre de son enfant.

Et c'est au fil des événements du film qu'on découvre l'histoire de cet esprit vengeur qui hante la grotte. Il est en vérité celui d'une femme qui, en fuyant les soldats français lors de la guerre d'Algérie, se cachait avec son enfant à l'intérieur d'un hamman. Par peur qu'on les retrouve, elle a tué accidentellement son enfant en se cachant avec lui sous l'eau du bain. Rongée par la douleur et la culpabilité, elle s'est suicidée dans la grotte.

En s'inspirant de cette légende pour réaliser un film d'horreur, Omar Zeghad essaye de dire que la vraie horreur est celle de la guerre. La guerre d'Algérie, ce passé douloureux qui hante encore et toujours l'esprit des Algériens et que le réalisateur y fait allusion dans le film dans une scène où l'on voit sur un ancien poste de télévision des images d'archives montrant le début de l'occupation française en Algérie et des scènes de guerre et des morts.

On découvre, donc, un film sans grossièretés, sans excès sanglants, en somme un « film de peur » bien travaillé et qui fait pourtant preuve, ici et là, d'une réelle inventivité.

En effet, les effets spéciaux, outils incontournables et essentiels pour ce genre de film, sont utilisés avec intelligence et subtilité, c'est surtout le jeu des plans de caméra qui fait tout le boulot d'effrayer les spectateurs car on ne sait jamais dans quel coin le fantôme va apparaître. Le changement de plans et les surcadrages ont permis, également, la circulation des corps des protagonistes et de l'esprit vengeur entre le temps et le lieu où a eu lieu le drame et celui du présent où se trouvaient les jeunes. Et à chaque fois où le film plonge dans la fantasmagorie, on se trouve face à des scènes de plus en plus fortes et originales !

Pour ceux qui n'ont pas pu voir le film, ils ont l'occasion de le découvrir durant le festival qui s'étalera jusqu'au 23 septembre, lundi prochain à partir de 19h00 à la salle de cinéma Le Palace et chaque soir à partir de 21h00 à la salle Le Colisée à Tunis.