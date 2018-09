Congo-Brazzaville: Loi des finances 2019 - La maîtrise des dépenses publiques au cœur du prochain budget

Selon le journal Le Monde, l'ancien général et opposant congolais Ferdinand Mbaou, exilé en France,… Plus »

Ces conférences ministérielles constituent l'une des étapes de l'élaboration puis du vote de la loi des finances. C'est en octobre que s'ouvrira la traditionnelle session budgétaire parlementaire, au cours de laquelle le Sénat et l'Assemblée nationale voteront le texte au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.

Quelques départements ministériels ont déjà présenté leurs avant-projets, dont les ministères des Hydrocarbures ; des Zones économiques spéciales ; des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le parlement ; de la Construction, de l'urbanisme et de l'habitat ; du Tourisme et de l'environnement. Les premières conclusions seront connues dès le 18 septembre, à la clôture des échanges.

Les travaux des conférences budgétaires ministérielles ont été lancés à Brazzaville depuis le 10 septembre. Le directeur de cabinet du ministre des Finances et du budget, Henri Loundou, traduit la vision du gouvernement. « Ces conférences ont pour objet d'élaborer un budget compatible avec les exigences FMI qui est en négociations avec le Congo, en vue de la conclusion d'un programme triennal de financement pour la relance de son économie. Ainsi, veiller à la qualité de la dépense est une exigence de ce budget de l'Etat exercice 2019 », a-t- il indiqué.

Durant les premiers rounds de négociations, le pays et le FMI ont insisté sur le rééquilibrage. Selon cette institution, un espace budgétaire important sera accordé au financement des projets destinés aux couches sociales défavorisées et à la formation des jeunes pour une croissance inclusive. « Nous pensons que ce rééquilibrage budgétaire va renforcer l'aide à la population », insistait le chef de mission du FMI, Abdoul Aziz Wane.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.