Congo-Brazzaville: Gouvernance publique - Les jeunes de l'opposition exigent l'éradication de la corruption

Pour les jeunes de l'opposition, les textes de cet organe devront relever l'importance de la transparence et de l'obligation de rendre compte pour toute charge publique assumée. Ses missions devront consister à enquêter sur les plaintes comportant toute allégation ou tout soupçon de corruption et d'enrichissement illicite ou autres antivaleurs au sens de la loi sur la corruption; sur les délits et crimes économiques ainsi que sur l'examen des pratiques et procédures suivies par les organismes publics. Cet organe, selon la jeunesse de l'opposition, devra aussi avoir la mission de réviser les méthodes de travail qui pourraient favoriser la corruption ainsi que d'instruire et éduquer la population sur les conséquences juridiques de la corruption. Dans la même optique, les jeunes de l'opposition ont souhaité que le projet de loi de lutte contre la corruption devrait faire l'objet d'un débat participatif dans le pays avant d'être soumis à l'approbation du parlement.

