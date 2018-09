Algérie: Accidents de la circulation - 5 morts et 18 blessés au cours des dernières 48 heures (Protection civile)

Ainsi, dans la wilaya de Djelfa, les secours de la Protection civile sont intervenus pour le sauvetage 5 personnes, à bord d'un camion cerné par les eaux pluviales sur le RN n 89, dans la commune de Had Sahari et une (1) autre personne, à bord d'un véhicule dans la commune de Birine.

Par ailleurs, et durant la même période, suite aux fortes chutes de pluies qui se sont abattues vendredi soir, notamment sur des wilayas du Centre et de l'Ouest du pays, les unités de la Protection civile ont effectué plusieurs opérations d'épuisements et de pompage des eaux pluviales à l'intérieur de plusieurs habitations et édifices publics.

